Meinrad Bärtschi, Präsident des Verbands Oberfricktalischer Natur- und Vogelschutzvereine, stellte das Angebot vor rund 30 Gästen vor. Ausgehend von der Alten Mühle und der dort eingerichteten Steinkrebs-Zuchtanlage hat Bärtschi einen Weg mit zwölf Stationen angelegt. Der Steinkrebs ist ein Sujet, es geht aber auch um Tierarten wie Iltis und Ringelnatter.

«Wir möchten damit die Naturschätze vor unserer Haustür näher bekannt machen», sagte Bärtschi bei der Eröffnung. Der Parcours besteht jedoch nicht dauerhaft. Wer ihn begehen möchte, muss sich zuvor anmelden. Bärtschi hat vor allem Natur- und Umweltschutzgruppen sowie Schulklassen im Auge.

Selbst gestaltete Schautafeln

Die von ihm selbst entworfenen, sehr kindgerecht gestalteten Schautafeln mit dem «Ritter von Steinbach» im Mittelpunkt werden immer erst im Falle einer gebuchten Tour entlang des Parcours aufgestellt. Zudem nimmt der Jurapark-Naturführer und pensionierte Lehrer weiteres Material mit: Mit Puzzleteilen, Baumscheiben, Becherlupen und einem Mikroskop will er die Besucher zum aktiven Erleben des neuen Angebotes bewegen. «Weil der Parcours nicht ständig begangen werden kann, werden die dort lebenden Tiere nicht so massiv gestört und das Inventar ist auch vor Vandalismus sicher», erklärte Bärtschi.

Ausgangspunkt ist die vom Kanton Aargau eingerichtete Zuchtstation. Urs Leber, der die Zucht ehrenamtlich leitet, berichtete am Samstag vom aktuellen Stand. So seien die 2013, 2014 und 2015 erfolgten Auswilderungen von Krebsen im Sulzerbach erfolgreich gewesen: «Jetzt leben darin drei Generationen, es funktioniert, sie wachsen und sind in der Lage, sich dort auch fortzupflanzen.»

Auch 2016 haben Leber zufolge 70 Krebse aus der Zuchtstation im Galterbach Gansingen einen neuen Lebensraum gefunden. «Wir gewinnen jedes Jahr neue Erkenntnisse», sagte er. Grosse Gefahr drohe von der Krebspest, die schon einmal, Ende des 19. Jahrhunderts, die einheimischen Arten dahingerafft habe. Im Rhein befindet sich laut Leber der Erreger bereits.