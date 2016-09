Finanzielle Entschädigung

Zwischen der Nagra und dem Eigentümer des Landes, auf dem gebohrt werden soll, konnte eine gütliche Einigung in Form einer finanziellen Entschädigung erzielt werden. Nach dieser Einigung wurden im Ort einige Stimmen laut, die meinten, dass sich der Landeigentümer an der Bohrung bereichern würde. Probst nimmt dieser Kritik den Wind aus den Segeln: «Unsinn. Die finanzielle Entschädigung liegt in einem verhältnismässigen Rahmen.» Auch der Vorwurf, dass die Nagra den Landbesitzer zur Vertragsunterzeichnung gezwungen habe, bezeichnet Probst als unsachlich.