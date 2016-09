Ein 22-jähriger Autofahrer war am Montagmittag von Niederwil in Richtung Nesselnbach unterwegs, teilt die Staatsanwaltschaft Aargau am Dienstag mit. Aus bisher unbekannten Gründen, kam er links von der Strasse ab und geriet ins Schleudern.

Anschliessend krachte er auf der rechten Strassenseite in einen Laternenpfosten und erfasste das 8-jährige Mädchen. Es war auf dem Veloweg in Richtung Nesselnbach unterwegs.

Das Auto des 22-Jährigen blieb laut Staatsanwaltschaft auf der linken Strassenseite in der Wiese stehen.