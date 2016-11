Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 12:15 Uhr auf der Anglikerstrasse in Villmergen. Der Rollerfahrer fuhr vom Dorfzentrum Richtung Bünztalstrasse, als «unvermittelt» ein Kind auf die Strasse rannte. Der Rollerfahrer setzte zu einer Vollbremsung an und stürzte dabei.

Er wurde leicht verletzt und an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Knabe verliess die Unfallstelle nach einigen Minuten unerkannt.

Er wird als etwa 7 bis 12 Jahre alt beschrieben und trug eine hellblau-grün-weisse Jacke. Die Kapo sucht Zeugen und bittet die Eltern des Kindes, sich zu melden: 056 619 79 79.