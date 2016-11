Unterkunft in stadteigener Liegenschaft

Daher will der Stadtrat die Aufnahmepflicht erfüllen. Zunächst sollen 20 bis 25 Männer in einer leerstehenden Liegenschaft an der Schulhausstrasse einquartiert werden. Diese Liegenschaft gehört der Stadt. Auf dem Gelände ist eine Überbauung mit Dienstleistungen und Wohnungen geplant.

Um die Aufnahmepflicht vollständig erfüllen zu können, will Zofingen weitere Wohnungen für die Unterbringung von Familien anmieten. Aufgrund der positiven Erfahrungen in der Unterkunft im alten Pflegezentrum seien ein Sicherheitsdispositiv und eine Begleitgruppe für die neue Asylunterkunft vorgesehen, heisst es weiter.