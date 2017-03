Seit 19 Jahren stellen sich junge Musikerinnen und Musiker aus den Bezirken Brugg und Zurzach und später auch aus dem Fricktal der Jury des Prix Rotary, 1999 von den Rotary Clubs Zurzach-Brugg und Brugg-Aare-Rhein in Zusammenarbeit mit den Musikschulen der Bezirke ins Leben gerufen. 2006 stiess der Rotary Club Laufenburg-Fricktal dazu.

So machten auch um 13 Uhr, zu Beginn der Wettbewerbe, die Schüler aus Frick in der Kategorie Blasinstrumente den Anfang. Hauptsächlich Querflöten waren darunter. Bis 16.50 Uhr traten rund 30 Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2001 bis 2009 in den Kategorien Blasinstrumente, Klavier und Ensemble vor die Jury, die aus dem Glarner Musikpädagogen Hans Brupbacher, der Basler Cellistin Katharina Gohl und Adalbert Roetschi aus Solothurn bestand.

Katharina Gohl zu den Wertungskriterien: «Für uns steht Perfektion nicht im Vordergrund, wir achten mehr auf den musikalischen Ausdruck. Wir müssen das Gefühl haben, dass uns jemand etwas erzählen will.» Insgesamt war die Profi-Musikerin, die auch im Ausland wertet, beeindruckt: «Ich finde es toll, dass wieder 30 Kinder und Jugendliche mitgemacht haben, würde mir aber wünschen, dass sich noch mehr Musikschulen beteiligen.»

Hohes Niveau bei den Ensembles

Gudrun Goitein, Präsidentin der Prix Rotary-Kommission vom Rotary Club Zurzach-Brugg, die durchs Programm führte, sagte: «Ich finde es erstaunlich, wie hoch das Niveau bei diesem Wettbewerb inzwischen ist.» Vor allem den Ensembles zollte sie Respekt. Schliesslich sei es oft herausfordernder, in der Gruppe zu spielen und aufzutreten als solo. Dabei stellten sich schon Siebenjährige dem strengen Blick der Preisrichter. Auch Erwin Hort aus Bad Zurzach, Begründer des Prix Rotary, sass im Oberstufenschulhaus Ebnet in der ersten Reihe und beobachtete den Wettbewerb.