Die hohen Kosten im Zusammenhang mit dem Familiendrama von Gipf-Oberfrick vom 4. November 2015 haben viele Leser aufgeschreckt: Die Unterbringung der drei Kinder – damals 7 bis 13 Jahre alt – der getöteten Afghanin in der Notfallgruppe Sternschnuppe im Kinderheim Brugg kostete pro Monat 57 000 Franken, also 19 000 Franken pro Kind. Der Vater dieser Kinder ist der einzige Tatverdächtige und sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft.