Eine 19-jährige Autofahrerin hat am Montag kurz vor 24 Uhr auf der Wildeggerstrasse in Richtung Veltheim einen Selbstunfall verursacht, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.

Nach eigenen Angaben geriet ihr Auto auf die Gegenfahrbahn, als sie das Radio abschalten wollte. Sie verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich daraufhin an einer Böschung überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Die 19-Jährige wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Am Auto entstand gemäss Polizei Totalschaden. (fei)