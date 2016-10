Auf der einen Seite hat Spreitenbach das idyllische Dorfquartier mit Einfamilienhäuschen um den alten Dorfkern, auf der anderen Seite entsteht quasi ein neuer Stadtteil. Wie lässt sich das zu einem stimmigen Ganzen verbinden?

Es entsteht ja nicht ein neuer Stadtteil in dem Sinne. Es ist eine Innenentwicklung und Aufwertung des Gebiets mit viel Freiraum und Grünflächen und dem Stadtpark als verbindendem Element zwischen den angrenzenden Quartieren. Da wollen wir auch die Fusswegverbindungen aufwerten.

Und was entgegnen Sie Spreitenbachern, die sagen, sie wollen nicht noch mehr Hochhäuser oder die finden, die geplanten zwei Hochhäuser seien zu hoch?

Dafür habe ich absolut Verständnis. Ich war zuerst auch kritisch und musste mich überzeugen lassen, dass es stimmige Projekte sind, auch die beiden geplanten Hochhäuser beim Shoppi. Man muss auch sehen, dass mit dem neuen Raumplanungsgesetz das Verdichten nach innen zwingend ist und wir damit nur den Weg einschlagen, den das Volk vorgegeben hat.

Alteingesessene Spreitenbacher erinnern sich noch an die gescheiterten Bauprojekte der Shoppi-Hochhäuser Nummer 3 und 4 und befürchten, dass auch bei diesem Projekt plötzlich das Geld fehlen könnte.

Das stimmt. Man hat natürlich nie eine 100-Prozent-Garantie. Aber hier sind institutionelle Anleger, wie Immobilienfonds oder Pensionskassen dahinter, die ihr Geld anlegen. Damals beim Bau des Tivoli ging der Generalunternehmer bankrott, nicht der Investor. Die Migros ist dann eingesprungen und hat einen grossen Teil übernommen.

Bis auf 15 000 Einwohner soll Spreitenbach in den kommenden Jahren wachsen. Hört man sich im Dorf um, so fragen sich viele, ob die Gemeinde die Infrastruktur dafür stemmen kann. Stichworte: Schulraum, Abwasser, Strassennetz.

Mit der räumlichen Entwicklungsstrategie, die wir in den letzten vier Jahren erarbeitet haben, hat sich gezeigt, dass Spreitenbach ohne Qualitätseinbussen auf rund 18 000 Einwohner anwachsen könnte. Die Infrastrukturen sind grösstenteils vorhanden oder in der langfristigen Finanzplanung vorgesehen. Auch unsere Schulraumplanung ist auf dieses Wachstum ausgelegt. Wir sind also auf der sicheren Seite.

Das Dorf ist eigentlich seit je die «Agglogemeinde» der Schweiz. Doch mit dem Spreiti-Boulevard, dem Stadtpark und einem Kinokomplex geht die Entwicklung eindeutig in Richtung urbane Kleinstadt. Werden oder wollen Sie den Tag erleben, an dem es heisst, Spreitenbach ist ab heute offiziell eine Stadt?

Laut Bundesamt für Statistik sind wir mit über 11 000 bereits eine Stadt. Doch der Spreitenbacher fühlt sich im Dorf zu Hause. Und es fehlen die Identifikationsmerkmale, die das Dorf zu einer Stadt machen, wie etwa Stadtkern, Blockrandbebauungen, Häuserzeilen. Wir sind sicher kein kleines Dorf mehr, aber auch keine Stadt. Wir bleiben eine Gemeinde!

Bis sämtliche Projekte realisiert sind, dürfte es noch einige Jahre dauern, doch die Zentrumsentwicklung beinhaltet bereits das Gebiet Spreiti-West mit einem Entwicklungshorizont nach 2030. In welche Richtung soll es dort gehen?

Wir sind mit Investoren für dieses Gebiet im Gespräch. Es wird sicher keine Hochhäuser geben bei der alten Ikea. Unsere räumliche Entwicklungsstrategie sieht aber sicher Bauten mit mehr als drei oder vier Geschossen vor. Vielmehr lässt sich momentan dazu nicht sagen, weil es eine BNO-Anpassung brauchen wird, bei der die Bevölkerung wieder mitreden kann.