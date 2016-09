Der Verwaltungsgerichtshof in Wien hat die erteilte Casino-Konzession für die Stadtcasino Baden AG wegen Verfahrensfehlern definitiv aufgehoben. Das schreibt das Grand Casino Baden am Freitag in einer Medienmitteilung.

Im Juni 2013 hatte sich die Stadtcasino Baden AG gemeinsam mit der deutschen Gauselmann Gruppe für eine der beiden in Wien zu vergebenden Konzessionen beworben.

2014 - ein Jahr später - erhielt die Stadtcasino Baden AG die Konzession und stach drei Mitbewerber aus. Der bisherige Monopolist im österreichischen Casinomarkt, die Casinos Austria, legte beim österreichischen Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein.