Ein öffentliches, kosenloses Thermalbad für jedermann: Geht es nach der Gruppe Bagni Popolari könnte eine solche Idee dereinst in Baden umgesetzt werden. «Wir betrachten das Thermalwasser als einen von der Natur gespendeten Reichtum. Uns interessiert, wie man in Baden authentisch und unter freiem Himmel baden kann», sagt Marc Angst von «Bagni Popolari».

Die Gruppe war es denn auch, welche diesen Herbst am Animationsfestival Fantoche während dreier Tage auf dem Kurplatz ein solches Bad erstellte – das «Bagno Popolare», das auf riesige Resonanz stiess.

Kritik an «Schachtdeckel-Konzept»

Benno Zehnder, Mit-Investor und VR-Mitglied der Verenahof AG, äussert sich zu einem «Bagno Popolare» differenziert. Von einem improvisierten Becken hält Zehnder, der bereits einige Millionen Franken in die Projektierung des Botta-Bades gesteckt hat, nicht allzu viel.

Und doch spricht auch er sich für ein Gratis-Angebot aus und denkt dabei in erster Linie an das ehemalige St. Verenabad. «Das wäre eine absolute Bereicherung für das gesamte Bäderquartier; ich predige das seit Jahren», so Zehnder.