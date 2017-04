Was ist passiert? Die Krähen auf dem Areal des Kantonsspitals Aarau (KSA) sind ein Riesenthema. Seit 50 Jahren übernachtet in den alten, grossen Bäumen in den Monaten Oktober bis März ein Schwarm Rabenkrähen. Und seit zehn Jahren brüten im Frühling jeweils die Saatkrähen. Anfänglich waren es 21 Nester, jetzt sind es 40 (also 80 Saatkrähen).

Die «Schweiz am Wochenende» berichtete am 1. April über die Krähen in Aarau. Am letzten Freitag hat sich auch die Sendung «Schweiz aktuell» des Themas angenommen. Dabei kam aus, dass das Spital zu unkonventionellen Mitteln gegriffen hat.

Die Vögel nicht einfach abschiessen

«Wir wollten in unserem schönen Spitalpark nicht einfach Vögel abschiessen oder Bäume fällen», erklärt KSA-Sprecherin Andrea Rüegg. «Das Spital ist ein Ort, an dem Leben erhalten werden soll. Deshalb haben wir nach einer alternativen Lösung gesucht. Nachdem wir alle Experten kontaktiert und keine Patentlösung gefunden hatten, kamen wir auf die Idee, diejenigen zu fragen, die Teil des Problems sind: die Vögel.»

Mit Vögeln reden? Rüegg: «Wir haben deshalb nach einer geeigneten Methode gesucht und eine Tierkommunikatorin beigezogen. Eine bewährte Kraft mit Erfolgsausweis.»