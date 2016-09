Die Velofahrerin, eine 45-jährige Frau, war am Freitag kurz vor Mitternacht auf dem Philosophenweg in Aarau in Richtung Telli unterwegs, teilt die Kantonspolizei Aargau am Samstag mit. Plötzlich stellte sich ihr ein junger Mann in den Weg, weshalb sie bremsen musste.

Anschliessend forderte dieser von ihr, dass sie ihr Portemonnaie aushändige. Der Täter soll zwischen 16 und 22 Jahren alt und zirka 160 Zentimeter gross sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und trug einen Rucksack und sprach Schweizerdeutsch.

Handy und Schlüsselbund weg

Den Überfall verübte der Täter nicht alleine. Zwei weitere Männer waren ebenfalls involviert. Einer davon war dunkelhäutig mit Rasta-Haaren. Den Tätern gelang es, ein Handy und einen Schlüsselbund zu stehlen. Das Trio flüchtete daraufhin in Richtung Aumattweg.

Die Velofahrerin meldete sich gleich nach dem Überfall bei der Kantonspolizei. Patrouillen der Kantons- und Stadtpolizei rückten umgehend zum Philospohenweg aus. Die rasch eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bisher allerdings ohne Erfolg.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat laut Kantonspolizei eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Kantonspolizei, Fahndung West in Buchs (Tel. 062 835 80 20) hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zu den drei Männern entgegen.