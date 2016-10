Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag um 14 Uhr. Ein 20-jähriger Schweizer fuhr in einem BMW auf der Aarauerstrasse von Rupperswil in Richtung Wildegg.

Nach dem Kreisverkehr beschleunigte er sein Fahrzeug, worauf dieses ins Schleudern geriet. Der Autolenker verlor die Herrschaft über seinen Wagen und kam schliesslich am Strassenbord zum Stillstand. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt zirka 1'500 Franken.