Nun ist klar, wer in Küttigen eine Öl-Spur verursacht hat. Eine fehlbare Autolenkerin hat sich bei der Polizei gemeldet. Es handelt sich um eine 21-jährige Schweizerin. Sie sei durch das Handy abgelenkt gewesen, von der Spur abgekommen und mit dem Randleitpfosten kollidiert. Da sie am Auto keinen Schaden festellen konnte, habe sie den Unfall auch nicht der Polizei gemeldet. Die Fahrerin wurde bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.

Am Sonntagmittag wurde der Kantonspolizei Aargau eine Ölspur auf der Benkenstrasse in Richtung Küttigen gemeldet. Daraufhin fahndete die Polizei nach dem Verursacher. Durch die Kollision entstand vermutlich ein Riss in der Ölwanne des Fahrzeugs.

Zur Bindung der Ölspur musste die Feuerwehr aufgeboten werden. Der entstandene Sachschaden wird gemäss der Polizei auf zirka 1'350 Franken geschätzt. (fei)