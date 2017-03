Im Keller, in der Weinkeller-Suite, steht das Bett sogar zwischen zwei begehbaren Weinkühlschränken und in der Champagner Bollinger-Suite unter dem Dach stehen die Flaschen sogar neben der Toilette oder stecken als Deko-Element in originalen Rüttelpulten. Und kein Zimmer schaut aus wie das andere: Jedes Zimmer wurde von einem anderen Winzer gestaltet.

Ideen weltweit gesammelt

Seit Ende Februar läuft die Voreröffnungsphase, offizielle Eröffnung ist am 20. Mai. Noch sind nicht alle Zimmer fertig gestaltet, trotzdem ist Albi von Felten bereits mehr als zufrieden: «Bei den Gästen kommt das Haus ausgesprochen gut an», sagt er. Für die beiden Wein-Suiten wurden bereits 140 Voucher verkauft. «Das hätten wir so nicht erwartet», sagt von Felten. «Es scheint, als hätten wir einen Nerv getroffen.»

Die von Feltens haben sich mit dem Weinhaus einen weiteren Traum erfüllt. Alles ist selber gestaltet, entworfen oder ausgesucht, ohne Hilfe eines Innenarchitekten. All die Ideen haben sie in den letzten Jahren auf Reisen gesammelt und in einem Notizbuch oder mit der Kamera dokumentiert: die offenen Duschen, die Platten mit den grosszügigen Ornamenten, die originelle Holzverkleidung in der Suite, die qualitativ hochwertigen Radios, die dimmbare Beleuchtung – lauter Dinge, die es Albi und Silvana von Felten in Hotels irgendwo in der weiten Welt angetan haben.