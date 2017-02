Kurz vor 17.30 Uhr herrschte geschäftiges Treiben bei Radio Argovia. 50 Musik-Fans hatten sich in den Studios an der Bahnhofsstrasse eingefunden und warteten in freudiger Erregung. Der Grund: die britische Sängerin und Songwriterin Amy Macdonald war für eine «Argovia Private Sessions» zu Besuch in Aarau.

Neben vier Songs, die sie zum Besten gab – darunter auch die erste Single ihres neuen Albums «Dream On» – gewährte sie Moderator Oliver Wagner Einblick in ihre Arbeit und ihren privaten Alltag.