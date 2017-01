Der Brand ist auf auf einen technischen Fehler zurückzuführen: Weil ein Elektro-Heizlüfter im Obergeschoss des Bordells über einen längeren Zeitraum in Betrieb war und so einen Hitzestau auslöste, konnte sich umliegendes, brennbares Material entzünden, was schliesslich zum Feuer im Gebäude führte.

Anna, Rebecca, Veronika, Alexandra, Valentina, Georgi oder Claudia: Diese sieben Frauen haben gestern Abend ihren Arbeitsplatz verloren. Gemäss dem Internet arbeiteten sie im Etablissement Hollywood. Einem Betrieb, der sich „Studio & Kontaktbar“ nennt (neu eröffnet im März 2016). Gelegen in Wöschnau (Hauptstrasse 60), unmittelbar an der Stadtgrenze zu Aarau. Und den Ruf geniessend, ein im regionalen Millieu vergleichsweise hoch positionierter Betrieb zu sein ­– auch wenn die Liegenschaft von aussen nichts Ähnliches vermuten liess.

Das Gebäude ist am Montag am frühen Abend durch einen Brand weitgehend zerstört worden. Der Notruf über den Grossbrand ging gegen 18.45 Uhr bei der Feuerwehr ein. Dies erklärten die Einsatzkräfte vor Ort gestern gegenüber einer Reporterin des Oltner Tagblatts. Das Feuer entstand beim Anbau und griff auf den Dachstock des Hauptgebäudes über.

Mehrere 10'000 Franken Sachschaden

30 Mitglieder der Feuerwehr Schönenwerd und 76 Einsatzkräfte der Feuerwehr Aarau waren rund 2,5 Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Einsatzleiter war Flavio Loberti.

Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere 10'000 Franken.