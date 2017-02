120'000 Kubikmeter Felsmaterial oder ungefähr 300'000 Tonnen Gestein stürzten am 16. Februar 1957 im Steinbruch im Breitmis in Erlinsbach AG in die Tiefe – der bis dato grösste Felssturz der Neuzeit auf Kantonsgebiet. Das Ereignis jährt sich heute zum 60. Mal.