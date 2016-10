Betroffen war der Imbisswagen «Ömer's Imbiss», der am Graben in der Aarauer Innenstadt aufgestellt ist. Mit zwei abgebrochenen Veloständern versuchten die Unbekannten, die Eingangstüre des Standes aufzubrechen.

Diese hielt dem Angriff stand, wurde aber stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1'000 Franken.

Der Eigentümer bemerkte den Schaden am Donnerstag und erstattete bei der Kantonspolizei Aargau Anzeige. Die Täterschaft muss irgendwann in der Nacht auf Donnerstag am Werk gewesen sein.

Die Kantonspolizei in Aarau (Telefon 062 836 55 55) sucht Augenzeugen.