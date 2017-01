Vor ein paar Tagen noch war Julia eine Unbekannte. Irgendeine junge Aarauerin, die ihrer Freundin Rosi Winteler im Dezember 1899 ein Brieflein nach Aarau schickte.

Ein Brief, der vor drei Jahren am Flohmarkt in Aarau zum Kauf angeboten wurde – für 50 Rappen. Gekauft hat ihn Odette Hochuli aus Kölliken, Sammlerin alter Karten und Briefe und Mitglied im Verein für Briefmarkenkunde Aarau. Weil Odette Hochuli nicht nur an den Marken, sondern insbesondere an den Lebensgeschichten der Schreibenden interessiert ist, hatte sie um Hilfe aus der Leserschaft gebeten.

Denn Julias Brief war eine Knacknuss: ohne Nachname, einzig mit Hinweisen auf einen Krach mit den Eltern, eine Anstellung als Bibliothekarin und der Nachfrage nach dem Befinden von Albert Einstein.

Jetzt hat sich das Geheimnis um Julia gelüftet. Licht ins Dunkel gebracht hat ausgerechnet Albert Einstein. Oder besser gesagt: Herbert Hunziker aus Oberentfelden, Mathematiklehrer an der Alten Kantonsschule Aarau, der sich seit Jahren mit Einstein befasst. «Mir war nicht sofort klar, um welche Julia es sich handelt», sagt Hunziker.

Aber er wusste, wo man nach Julia suchen könnte: in Einsteins gesammelten Werken, «The Collected Papers of Albert Einstein» von John Stachel. Und tatsächlich: Einstein stand im besagten Zeitraum mit einer Julia im Briefkontakt. Julia Niggli, geboren 1873 als Tochter des Fürsprechers, Gemeindeschreibers und Grossrats Arnold Niggli in Aarburg. Julia ist gefunden, davon ist auch Odette Hochuli überzeugt.

Julia suchte Rat bei Einstein

Einstein besuchte von Oktober 1895 bis Herbst 1896 die Kantonsschule in Aarau. In dieser Zeit wohnte er bei der Familie von Kantonsschulprofessor Jost Winteler im Rössligut. Rosi, die Empfängerin von Julias Brief, war eine von drei Töchtern.

Albert interessierte sich in dieser Zeit längst nicht nur für Physik und Mathematik, sondern hauptsächlich für Rosis Schwester Marie und war ganz insgesamt Frauenbekanntschaften nicht abgeneigt.