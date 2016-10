Am Sonntag um 2.30 Uhr, wurden zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der Asylunterkunft in Suhr bei einer Kontrolle tätlich durch einen Asylbewerber angegriffen.

Der 14-jährige Eritreer traktierte die beiden Mitarbeiter mit Faustschlägen und biss sie. Ein 17-jähriger Landsmann kam dazu und schlug mehrmals mit der Faust gegen die beiden Sicherheitsleute.

Die aufgebotenen Polizeipatrouillen konnten die beiden Aggressoren festnehmen. Wie sich herausstellte, hatten die beiden Eritreer Alkohol im Blut.

Eritreer ging auf Landsmann los

Am Freitagabend kam es bereits zu einem Zwischenfall: Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Aargau ging kurz vor 22 Uhr die Meldung ein, dass mehrere Personen in der Bahnhofunterführung in Aarau randalieren würden.

Umgehend wurden mehrere Polizeipatrouillen aufgeboten. Eine Patrouille der Stadtpolizei Aarau konnte einen stark angetrunkenen 21- jährigen Eritreer antreffen, welcher Kopf- und

Schnittverletzungen aufwies. Er wurde ins Spital gebracht.